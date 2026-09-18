Пьянство и агрессия стоили жителю ЗКО семьи и половины доходов

В Западно-Казахстанской области суд расторг брак супругов с тремя детьми из-за систематического пьянства главы семейства и постоянных скандалов в доме. Мужчина просил дать ему шанс и время на примирение, однако спасти семью так и не удалось, сообщает Zakon.kz.

Истица подчеркнула, что частые скандалы в доме негативно сказывались на психологическом и физическом состоянии троих несовершеннолетних детей.

Ответчик на заседании признал проблемы с алкоголем, но просил дать время на примирение, чтобы сохранить семью. Однако восстановить отношения пара так и не смогла.

"Суд установил, что с 23 мая 2026 года супруги фактически не проживают совместно, общего хозяйства не ведут, семейные отношения прекращены. Истец настаивала на расторжении брака. Согласно нормативному постановлению Верховного суда РК, если после истечения предоставленного судом срока супруги не примирились и хотя бы один из них настаивает на прекращении брака, суд расторгает брак", – рассказали в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

Все трое детей по решению суда останутся с матерью. С отца взыскали алименты в размере 50% от всех видов заработка. Вопрос о разделе совместного имущества стороны не поднимали.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Между тем в Таразе суд встал на сторону бывшей сотрудницы исправительного учреждения, которую руководство незаконно уволило, обвинив в прогулах. Женщине удалось не только вернуть работу, но и добиться выплаты солидной компенсации.