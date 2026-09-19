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Общество

Масштабная проверка в аэропорту Шымкента закончилась штрафом: что нашли специалисты

Аэропорт в Шымкенте, аэропорт Шымкента, международный аэропорт Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 23:19 Фото: primeminister.kz
Аэропорт Шымкента оштрафовали после масштабной проверки промышленной безопасности. Специалисты ДЧС мегаполиса выявили нарушения в работе ключевой инфраструктуры воздушной гавани, передает Zakon.kz.

Как сообщает 19 сентября 2026 года "24KZ", специалисты изучили состояние топливных складов, котельных установок и другой инженерной инфраструктуры воздушной гавани.

Также они вынесли предписание об устранении выявленных нарушений и недостатков.

"Ключевая цель – предотвращение ЧС техногенного характера и аварий на производстве, а также обеспечение максимальной защиты жизни и здоровья пассажиров и персонала аэропорта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Тараза привлекли к ответственности за высокие цены на авиакеросин.

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Канат Болысбек
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