Масштабная проверка в аэропорту Шымкента закончилась штрафом: что нашли специалисты

Аэропорт Шымкента оштрафовали после масштабной проверки промышленной безопасности. Специалисты ДЧС мегаполиса выявили нарушения в работе ключевой инфраструктуры воздушной гавани, передает Zakon.kz.

Как сообщает 19 сентября 2026 года "24KZ", специалисты изучили состояние топливных складов, котельных установок и другой инженерной инфраструктуры воздушной гавани.

Также они вынесли предписание об устранении выявленных нарушений и недостатков.

"Ключевая цель – предотвращение ЧС техногенного характера и аварий на производстве, а также обеспечение максимальной защиты жизни и здоровья пассажиров и персонала аэропорта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Тараза привлекли к ответственности за высокие цены на авиакеросин.