300 млн тенге льготного кредита украли в Казахстане

В Карагандинской области украли кредитные деньги, выделенные на проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы "Кең Дала 2", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в мае 2025 года между филиалом АО "Аграрная кредитная корпорация" и ТОО "Рашан" был заключен договор займа на пополнение оборотных средств. Гарантом исполнения обязательств по договору выступило АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

"В соответствии с условиями договора на счет ТОО "Рашан" перечислены заемные средства в размере 300 млн тенге. Полученные средства впоследствии распределены между двумя ТОО под видом оплаты расходов на проведение посевной кампании. В частности, около 148 млн тенге переведены за приобретение семян, еще 152 млн тенге – за аренду сельскохозяйственной техники, включая расходы на ГСМ и заработную плату", – сообщили в АФМ 21 сентября 2026 года.

Также установлено, что фактически семена не покупали, технику не арендовали, а посев сельскохозяйственных культур на заявленных земельных участках не делали.

Директор ТОО "Рашан" признан подозреваемым. С санкции суда наложен арест на его активы.

Расследование продолжается.

В Туркестанской области украли 103 млн бюджетных тенге, выделенных на приобретение сельскохозяйственных животных и проведение селекционной работы.