С казахстанской компании взыскали 25 млн тенге по решению суда Москвы

В Специализированном межрайонном экономическом суде области Абай рассмотрели заявление о признании и приведении в исполнение на территории Казахстана решения Арбитражного суда Московской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, ООО "Э" обратилось в суд с заявлением о принудительном исполнении решения иностранного арбитражного суда о взыскании с ТОО "G" 47 тысяч евро, а также расходов по уплате государственной пошлины.

"Решение Арбитражного суда Московской области вступило в законную силу, однако должником в добровольном порядке не исполнено. Представитель взыскателя просил заявление удовлетворить, указав, что должник надлежащим образом извещен о рассмотрении дела в Арбитражном суде, а вынесенное решение вступило в законную силу", – рассказали в пресс-службе суда области Абай 21 сентября 2026 года.

Ответчик с претензией не согласился. Представитель ТОО указал на надлежащее извещение о времени и месте рассмотрения дела, также нечеткий оттиск на копии решения и отсутствие отдельной справки о вступлении решения в законную силу. Однако суд выяснил, что взыскатель представил необходимые документы.

"Специализированный межрайонный экономический суд признал и привел в исполнение на территории Казахстана решение Арбитражного суда Московской области по взысканию с ТОО "G" 25 млн тенге, а также расходов по уплате государственной пошлины в сумме 890 тысяч тенге", – сообщили в суде.

Апелляционная инстанция пояснила, что в соответствии с Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года, заключенного для государств – участников СНГ, взаимно признаются и исполняются вступившие в законную силу решения компетентных судов.

"Суд апелляционной инстанции отметил, что при рассмотрении заявлений о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений суд не рассматривает спор по существу и не устанавливает обоснованность требований. Задача суда заключается в проверке наличия либо отсутствия предусмотренных законом оснований для признания и приведения в исполнение соответствующего решения", – добавили в суде.

А юному жителю Западно-Казахстанской области пришлось через суд добиваться от отца денег на обучение в колледже. Родителя обязали ежемесячно выплачивать сыну по 40 тысяч тенге.