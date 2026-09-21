#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
Общество

С казахстанской компании взыскали 25 млн тенге по решению суда Москвы

Законодательство, закон, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 12:24 Фото: pixabay
В Специализированном межрайонном экономическом суде области Абай рассмотрели заявление о признании и приведении в исполнение на территории Казахстана решения Арбитражного суда Московской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, ООО "Э" обратилось в суд с заявлением о принудительном исполнении решения иностранного арбитражного суда о взыскании с ТОО "G" 47 тысяч евро, а также расходов по уплате государственной пошлины.

"Решение Арбитражного суда Московской области вступило в законную силу, однако должником в добровольном порядке не исполнено. Представитель взыскателя просил заявление удовлетворить, указав, что должник надлежащим образом извещен о рассмотрении дела в Арбитражном суде, а вынесенное решение вступило в законную силу", – рассказали в пресс-службе суда области Абай 21 сентября 2026 года.

Ответчик с претензией не согласился. Представитель ТОО указал на надлежащее извещение о времени и месте рассмотрения дела, также нечеткий оттиск на копии решения и отсутствие отдельной справки о вступлении решения в законную силу. Однако суд выяснил, что взыскатель представил необходимые документы.

"Специализированный межрайонный экономический суд признал и привел в исполнение на территории Казахстана решение Арбитражного суда Московской области по взысканию с ТОО "G" 25 млн тенге, а также расходов по уплате государственной пошлины в сумме 890 тысяч тенге", – сообщили в суде.

Апелляционная инстанция пояснила, что в соответствии с Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года, заключенного для государств – участников СНГ, взаимно признаются и исполняются вступившие в законную силу решения компетентных судов.

"Суд апелляционной инстанции отметил, что при рассмотрении заявлений о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений суд не рассматривает спор по существу и не устанавливает обоснованность требований. Задача суда заключается в проверке наличия либо отсутствия предусмотренных законом оснований для признания и приведения в исполнение соответствующего решения", – добавили в суде.

А юному жителю Западно-Казахстанской области пришлось через суд добиваться от отца денег на обучение в колледже. Родителя обязали ежемесячно выплачивать сыну по 40 тысяч тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
12:45, 11 октября 2024
Автор петиции о возврате времени назад подал в суд: какое принято решение
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
18:23, 15 апреля 2026
190,5 млн тенге за непоставленный товар взыскал суд в Мангистау
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
19:26, 14 февраля 2025
В Астане акционерное общество пыталось взыскать с подрядчика 16,2 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Юлия Путинцева в игре за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
13:02, Сегодня
"Салам, Казахстан!": Путинцева объявила сбор казахов в Китае на матч Кубка Билли Джин Кинг
Титулованный гимнаст вышел в финал
12:50, Сегодня
Казахстанский гимнаст Милад Карими вышел в финал Азиады
Анна Данилина приветствует напарницу
12:46, Сегодня
Казахстанка Анна Данилина продолжает удерживать позиции в парном рейтинге WTA
Санжар Адилов в полуфинальном бою Азиатских игр
12:27, Сегодня
Бронзовый призёр Азиады Адилов прокомментировал своё выступление на турнире по ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: