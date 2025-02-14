В Астане акционерное общество пыталось взыскать с подрядчика 16,2 млн тенге

Специализированный межрайонный экономический суд Астаны рассмотрел иск акционерного общества к товариществу с ограниченной ответственностью. Крупное предприятие обвиняло предпринимателя в недобросовестном выполнении своих обязательств, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, между заказчиком в лице АО и исполнителем, в качестве которого выступало товарищество с ограниченной ответственностью, был подписан договор по установке программного обеспечения в области бухгалтерского учета. Заказчик работы оплатил, но в ходе проверки программы работой специалистов остался недоволен и предъявил предпринимателю иск в 16,2 млн тенге и неустойку в 503 тыс. тенге.

Спор между бизнесменами решили в суде.

В целях установления факта соответствия технической спецификации судом привлечен специалист, из заключения которого следует, что выполненные в рамках договора работы соответствуют требованиям технической спецификации. Судом в удовлетворении иска АО к ТОО отказано. Также в пользу ответчика взыскана сумма расходов по оплате услуг представителя в размере 1,5 млн тенге", – заявили в пресс-службе суда.

Решение вступило в законную силу.



Ранее сообщалось, в Конституционный cуд обратился казахстанец о рассмотрении на соответствие Конституции подпункта 7 пункта 2 статьи 144 и подпункта 4 пункта 1 статьи 170 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

