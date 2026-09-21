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Общество

Казахстанец погиб после вспышки газа в доме

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 02:23 Фото: primeminister.kz
Мужчина, пострадавший при вспышке газовоздушной смеси в частном доме в Темиртау, скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ekaraganda.kz, утром 18 сентября 2026 года на улице Пушкина прогремел взрыв. В частном жилом доме произошла вспышка газовоздушной смеси природного газа без последующего горения. Взрыв повредил оконные блоки и стены дома.

Хозяин дома 1959 года рождения в тяжелом состоянии был госпитализирован. Несколько дней мужчина провел в реанимации.

Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Он получил ожоги 85% поверхности тела.

Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти пострадавшего не удалось.

Пожарные предотвратили возможный взрыв в магазине Семея. Он был пристроен к частному жилому дому. Огонь представлял угрозу для самого дома и расположенных рядом конструкций.

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Камила Салкымбаева
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