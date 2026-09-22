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Общество

Подростков наказали за уличное творчество в Астане

Мальчик, рисунок на стене, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 05:59 Фото: pexels
В столичном районе Байконыр полицейские нашли несовершеннолетних, которые разрисовывали подземные переходы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 21 сентября 2026 года в акимате Астаны, родителей подростков привлекли к административной ответственности по статье 435 Кодекса об административных правонарушениях РК ("Мелкое хулиганство").

"В районе Байконыр в подземных переходах ежедневно проводятся работы по санитарной очистке. Стены в переходах также регулярно очищаются, обеспечивается их надлежащее санитарное состояние. Однако повторное нанесение несанкционированных надписей и рисунков сводит на нет проделанную работу", – говорится в сообщении акимата Астаны.

В акимате призывает жителей бережно относиться к общественным местам, соблюдать чистоту и уважать общее имущество.

19 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий граффити. После этого Министерство внутренних дел предложило полностью запретить граффити, наносящие ущерб общественным местам.

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Камила Салкымбаева
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