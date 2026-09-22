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Общество

"Казгидромет" предупредил жителей 13 городов о загрязнении воздуха

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 08:50 Фото: unsplash
Синоптики предупреждают жителей 13 городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 22 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 22 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Павлодар, Уральск, Актобе, Талдыкорган, Алматы, ночью в городах Петропавловск, Костанай, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Атырау, Астана.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

А в ряде регионов Казахстана на 22 сентября 2026 года объявлено штормовое предупреждение.

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Камила Салкымбаева
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