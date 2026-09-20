"Казгидромет" предупредил жителей Астаны и ряда городов о повышенном загрязнении воздуха

Синоптики предупреждают жителей девяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 21 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

21 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Павлодаре, Атырау, Актобе и Астане, а также ночью в городах Петропавловск, Костанай, Кокшетау, Усть-Каменогорск и Семей, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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