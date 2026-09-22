"Почерк не влияет на оценку": что ждет учеников 2-4-х классов в школах Казахстана уже с 23 сентября

В школах Казахстана пройдет промежуточное оценивание учащихся 2-4-х классов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 сентября 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК:

"С 23 по 30 сентября в школах пройдет первый период промежуточного оценивания учащихся 2-4-х классов. В 2026-2027 учебном году во 2-4-х классах параллельно применяются формативное и промежуточное оценивание. Они дополняют друг друга и проводятся в течение учебного процесса".

Отмечается, что промежуточное оценивание проводится по завершенным разделам учебной программы. Формат зависит от предмета:

казахский или русский язык – диктант и задания по читательской грамотности. Оцениваются грамотность и понимание содержания текста;

литературное чтение – изложение или сочинение и задания по читательской грамотности. Учитываются понимание текста, определение главной мысли и умение выражать собственные мысли;

математика – контрольная работа. Оцениваются вычислительные навыки, понимание задачи, выбор способа решения и умение обосновать ответ.

Продолжительность одной работы – 40 минут. Максимальный балл: 2-й класс – 12, 3-й класс – 14, 4-й класс – 16.

В ведомстве уточнили, что формативное оценивание продолжается в течение всей четверти. Педагог должен оценивать каждого ученика не менее чем на 30% проведенных уроков, охватывая не менее 50% учебных целей. Результаты оцениваются по 10-балльной шкале.

"Почерк не является основанием для снижения балла, если каллиграфия не предусмотрена учебной целью". Пресс-служба МП РК

В 1-м классе балльное оценивание не проводится.

"Главная задача такого подхода – не просто выставить оценку, а определить, насколько ученик освоил учебный материал, увидеть его прогресс и своевременно определить направления для дальнейшего развития. Оценивание становится инструментом обратной связи, который помогает ребенку двигаться вперед". Пресс-служба МП РК

8 сентября 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала о планах по переводу школ на 11-летний формат обучения.