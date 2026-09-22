"Работайте, или будут работать другие": Бектенов раскритиковал главу "ҚазАвтоЖола"

Премьер-министр Олжас Бектенов 22 сентября 2026 года на заседании правительства раскритиковал работу АО "НК "ҚазАвтоЖол" и потребовал улучшить качество дорог в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев сообщил, что по итогам восьми месяцев текущего года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом интенсивность движения на республиканских дорогах в среднем выросла на 30%.

"Таким образом, несмотря на существенное увеличение транспортного потока, по итогам проведенной работы снизились все три основных показателя, характеризующих дорожно-транспортную аварийность. Работа в данном направлении будет продолжена", – заявил Иманашев.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что, несмотря на хороший доклад, остается много проблемных вопросов, которые до сих пор не находят решения.

"О них вы не сказали. Все недостатки, которые отметил президент, они непосредственно относятся и к вашей работе. Надо улучшить ситуацию по качеству дорог. Работайте, или будут работать другие люди", – заявил премьер-министр.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил ужесточить меры в отношении водителей автомобилей и мотоциклов, которые создают сильный шум, особенно в ночное время.