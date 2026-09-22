Отмена скидок на штрафы: Бектенов поручил ужесточить наказания для злостных нарушителей ПДД

Премьер-министр Олжас Бектенов 22 сентября 2026 года на заседании правительства предложил пересмотреть подход к наказанию злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД) и кратно увеличивать штрафы в зависимости от количества нарушений, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в текущем году в Казахстане отмечается снижение числа ДТП как внутри населенных пунктов, так и на загородных трассах. Количество погибших и травмированных также снизилось.

"Хочу отметить, что эта положительная статистика связана с проводимой превентивной работой. Принят ряд законодательных норм, направленных на усиление безопасности дорожного движения. Ужесточена уголовная и административная ответственность за дорожные правонарушения. Урегулированы вопросы использования самокатов и скутеров, подготовки водителей, проведения скрытого патрулирования. Внедряются интеллектуальные системы. Сейчас за безопасностью на дорогах страны следят свыше 30 тысяч камер", – сказал Олжас Бектенов.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что, несмотря на общее снижение числа происшествий, аварийность в стране остается высокой.



"Водители не соблюдают установленные правила, нормы и культуру поведения на дорогах. Нередко водители ездят по полосе для общественного транспорта, пересекают двойную сплошную и превышают допустимую скорость. Такие факты надо обязательно пресекать, принимать соответствующие меры", – заявил глава правительства.

Бектенов поручил пересмотреть подходы к злостным нарушителям ПДД.

"Таким людям не должны предоставляться скидки при уплате штрафов, а наоборот – суммы должны увеличиваться кратно в зависимости от количества нарушений. МВД также надо изучить и внедрить опыт введения балльной системы, который успешно применяется во многих странах. Наша общая задача – обеспечить безопасность на дорогах, стабильно снижать аварийность и смертность. Нужно выработать комплекс дополнительных мер", – сказал премьер-министр.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил ужесточить меры в отношении водителей автомобилей и мотоциклов, которые создают сильный шум, особенно в ночное время.

