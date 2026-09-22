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Общество

Недобросовестные автошколы будут исключать из реестра в Казахстане

Школа вождения, автошкола, курсы вождения, сдача на права, водительские права, автодром, инструктор по вождению, ПДД, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 11:58 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов 22 сентября 2026 года на заседании правительства поручил усилить контроль за подготовкой начинающих водителей и исключать из реестра автошколы, нарушающие требования, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, особого внимания требует категория начинающих водителей.

"Часто они попадают в аварию из-за неверной оценки дорожной обстановки и своих возможностей, несоблюдения Правил дорожного движения. Поручаю Министерству внутренних дел усилить работу по регулированию и координации деятельности учебных организаций для повышения качества подготовки водителей. В случае выявления нарушений надо исключать недобросовестные автошколы из общего реестра. Соответствующие полномочия у министерства имеются", – сказал Олжас Бектенов.

Он также отметил, что с учетом местных условий следует усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках, принимать необходимые меры.

"Министерствам просвещения, культуры, туризма и спорта, акиматам при направлении учащихся на различные образовательные, культурные и спортивные мероприятия требуется обеспечить обязательное сопровождение сотрудниками полиции. В целом, необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу по соблюдению Правил дорожного движения и безопасности", – заявил премьер-министр.

Ранее стало известно, что контроль средней скорости расширят на трассах Казахстана.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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