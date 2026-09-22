Кого предложили не допускать к работе в такси в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов 22 сентября 2026 года на заседании правительства озвучил требования к водителям такси и поручил дополнительно урегулировать деятельность частных перевозчиков, передает корреспондент Zakon.kz.

В первую очередь Бектенов поручил ускорить завершение интеграции Единого реестра административных правонарушений с платформами частных компаний, обеспечивающих пассажирские перевозки.

"Также нужно обратить внимание на подбор водителей при приеме на работу. Агрегаторы такси должны принимать на работу только опытных водителей, а также с положительной историей управления транспортными средствами. Те, кто лишался прав, имеет много правонарушений, не должен приниматься на работу в такси", – сказал Олжас Бектенов.

По его словам, необходимо учитывать и техническое состояние транспорта для перевозки пассажиров, а также предотвратить возможность превышения водителями такси положенного времени работы.

"Поручаю Министерству транспорта совместно с палатой "Атамекен" принять дополнительные меры по упорядочению деятельности частных такси, а также продолжить работу по обеспечению качества оказания ими услуг. Все это должно быть четко урегулировано нормативными документами. Министерству внутренних дел на регулярной основе проводить мероприятия, направленные на выявление нелегальных перевозчиков", – заявил он.

Ранее стало известно, что когда беспилотные такси запустят в Казахстане.