Когда беспилотные такси запустят в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 22 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал, когда в Казахстане планируют запустить беспилотные такси, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов поинтересовался, когда в стране все-таки запустят беспилотные такси.

"Вот буквально мы ждем Digital Bridge и хотим рассказать и показать наши технологии. А вот в Алматы первая беспилотная машина в тестовом режиме сейчас курсирует – накапливает опыт, прорисовывает карты. Нам нужно проехать порядка нескольких тысяч километров в таком режиме, и мы сможем совершать первые коммерческие поездки", – рассказал генеральный директор "Яндекса" в Казахстане Тимур Шалекенов.

Жаслан Мадиев добавил, что параллельно ведется работа над регулированием этой сферы.

"Мы параллельно прорабатываем регуляторику. То есть пилот, который сейчас запущен, нам помогает, первое – НПА проработать и, вот как было озвучено, прорисовать карты. Пилот запущен в трех городах – Астана, Алматы и Косшы", – сообщил министр.

Бектенов вновь уточнил сроки запуска, на что Мадиев ответил, что беспилотные такси планируют запустить в 2027 году.

24 июля 2026 года в Астане состоялась демонстрация автономного полета электрического аэротакси. Также стало известно, когда в Казахстане планируют запустить первые коммерческие полеты и от чего зависят сроки реализации проекта.