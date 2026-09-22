#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
448.44
514.81
5.33
Общество

Где заканчивается искусство и начинается вандализм: в МВД РК объяснили запрет на граффити

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 12:38 Фото: акимат Алматы
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве объяснил, как запрет на граффити может отразиться на муралах и других рисунках на зданиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, кто будет определять, какой рисунок является искусством, а какой – вандализмом, а также, какая ответственность может быть предусмотрена за нарушение нового запрета.

Игорь Лепеха отметил, что ответственность за подобные действия существует уже сейчас. В частности, в законодательстве предусмотрены ответственность за вандализм, мелкое хулиганство, нарушение правил благоустройства и порчу имущества.

"То есть вот эти вещи, когда умышленно на остановках, где-то на зданиях что-то пишут, рисуют, подпадают под эту статью. Есть еще статья "Нарушение правил благоустройства". То есть все это есть", – сказал он.

По словам вице-министра, предложение о введении отдельной статьи связано с необходимостью устранить разночтения при квалификации подобных нарушений.

"Чтобы не было таких расхождений, противоречий и определения для сотрудника, по какой статье привлекать за нанесение граффити, предложено ввести отдельную специальную статью", – пояснил Лепеха.

При этом содержание новой нормы, порядок ее применения и возможное наказание пока не определены.

"Мы сейчас ее будем прорабатывать, в первую очередь с Минюстом, с другими госорганами – какой это будет состав, как это будет действовать и какая будет предполагаться ответственность. Но, понятное дело, это все будет еще обсуждаться в Курултае, поэтому сейчас рано об этом говорить", – отметил он.

Отдельно журналисты уточнили, будет ли после принятия поправок разрешено наносить граффити только после получения соответствующего разрешения. Лепеха привел в пример муралы на зданиях, которые создаются с согласованием.

"Когда, допустим, мы видим на зданиях, где-то на торцах большие муралы, это делается с разрешения администрации и строителей, там вопросов не может быть. Но, если я вдруг решил, что необходимо украсить какой-то забор, то на сегодняшний день это как минимум мелкое хулиганство", – сказал он.

Вице-министр подчеркнул, что уже сейчас без разрешения собственника наносить рисунки на здания и заборы нельзя.

"Если, условно говоря, кто-то придет ночью и на вашем доме что-то нарисует, вряд ли вам это понравится", – добавил Лепеха.

При этом окончательный вид нормы станет понятен только после разработки поправок и их рассмотрения в Курултае.

"Мы сказали, что готовы разработать, обсудить и внести в правительство состав специальной статьи. Как она будет работать – будет обсуждаться в Курултае. Во-вторых, как правило, после любого закона еще разрабатываются алгоритмы применения этого законодательства. Давайте торопиться не будем", – заключил вице-министр.

19 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий граффити.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
11:44, Сегодня
Будут ли индексировать пенсию полицейских – ответ МВД
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы
12:27, Сегодня
20 тысяч сотрудников не хватает полиции Казахстана
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции
12:12, Сегодня
Некоторых водителей лишат дисконта при оплате штрафов – МВД поднимет вопрос в Курултае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мужская сборная Казахстана по гандболу на Азиатских играх 2026 года
12:26, Сегодня
Мужская сборная Казахстана по гандболу проиграла Кувейту на Азиаде-2026
&quot;Не очень довольны результатом&quot;: Нурканат Ажиканов высказался о &quot;бронзе&quot; Азиады по карате
12:22, Сегодня
"Не очень довольны результатом": каратист Ажиканов высказался о "бронзе" Азиады
Бэлла Самашева в бою за &quot;бронзу&quot; Азиады
12:21, Сегодня
Каратистка Бэлла Самашева о "бронзе" Азиады: "Сделала себе подарок на день рождения"
Еркингали Буркиталин и Мухаммад Набиева в финале Азиатских игр-2026
12:17, Сегодня
"Старался не пропускать в борьбу": Буркиталин раскрыл тактику на бой в финале Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: