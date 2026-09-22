Где заканчивается искусство и начинается вандализм: в МВД РК объяснили запрет на граффити

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве объяснил, как запрет на граффити может отразиться на муралах и других рисунках на зданиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, кто будет определять, какой рисунок является искусством, а какой – вандализмом, а также, какая ответственность может быть предусмотрена за нарушение нового запрета.

Игорь Лепеха отметил, что ответственность за подобные действия существует уже сейчас. В частности, в законодательстве предусмотрены ответственность за вандализм, мелкое хулиганство, нарушение правил благоустройства и порчу имущества.

"То есть вот эти вещи, когда умышленно на остановках, где-то на зданиях что-то пишут, рисуют, подпадают под эту статью. Есть еще статья "Нарушение правил благоустройства". То есть все это есть", – сказал он.

По словам вице-министра, предложение о введении отдельной статьи связано с необходимостью устранить разночтения при квалификации подобных нарушений.

"Чтобы не было таких расхождений, противоречий и определения для сотрудника, по какой статье привлекать за нанесение граффити, предложено ввести отдельную специальную статью", – пояснил Лепеха.

При этом содержание новой нормы, порядок ее применения и возможное наказание пока не определены.

"Мы сейчас ее будем прорабатывать, в первую очередь с Минюстом, с другими госорганами – какой это будет состав, как это будет действовать и какая будет предполагаться ответственность. Но, понятное дело, это все будет еще обсуждаться в Курултае, поэтому сейчас рано об этом говорить", – отметил он.

Отдельно журналисты уточнили, будет ли после принятия поправок разрешено наносить граффити только после получения соответствующего разрешения. Лепеха привел в пример муралы на зданиях, которые создаются с согласованием.

"Когда, допустим, мы видим на зданиях, где-то на торцах большие муралы, это делается с разрешения администрации и строителей, там вопросов не может быть. Но, если я вдруг решил, что необходимо украсить какой-то забор, то на сегодняшний день это как минимум мелкое хулиганство", – сказал он.

Вице-министр подчеркнул, что уже сейчас без разрешения собственника наносить рисунки на здания и заборы нельзя.

"Если, условно говоря, кто-то придет ночью и на вашем доме что-то нарисует, вряд ли вам это понравится", – добавил Лепеха.

При этом окончательный вид нормы станет понятен только после разработки поправок и их рассмотрения в Курултае.

"Мы сказали, что готовы разработать, обсудить и внести в правительство состав специальной статьи. Как она будет работать – будет обсуждаться в Курултае. Во-вторых, как правило, после любого закона еще разрабатываются алгоритмы применения этого законодательства. Давайте торопиться не будем", – заключил вице-министр.

19 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий граффити.