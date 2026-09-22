Баллы за нарушения: МВД будет усиливать контроль за злостными нарушителями

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал планы ведомства по введению так называемой "балльной системы" для нарушителей ПДД, передает корреспондент Zakon.kz.

За нарушения ПДД водителям планируется начислять и административные штрафы, и баллы. "Есть категория людей, которые считают возможным нарушать правила системно, постоянно, и при этом они платят штрафы. То есть у нас была как-то попытка через судебных исполнителей ставить на штрафстоянку, накладывать арест. Но мы посмотрели: очень большое количество людей исправно платит штрафы. То есть вот там 50-100 штрафов он может оплатить в год своевременно", – сказал Лепеха. Соответственно, отмечает замминистра, на этих людей финансовые рычаги не действуют. "И поэтому родилась такая идея: мы вспомнили советский опыт, когда-то давным-давно были три просечки в водительском удостоверении. И наши отцы, дедушки очень этого боялись. То есть, условно говоря, в водительском талоне делал сотрудник одну просечку, вторую. И потом уже все наши родители прямо боялись страшно нарушить правила. Мы сказали: давайте, условно говоря, будем начислять человеку 20 баллов в год. Посмотрим в зависимости от тяжести совершенных проступков, какие баллы мы будем накладывать. Ну, условно говоря, если скоростной режим нарушил на 10 км – это один балл. Если проехал на красный сигнал светофора, то это три балла, в зависимости от тяжести", – добавил представитель МВД. Ранее в МВД назвали самые опасные дороги Казахстана.

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