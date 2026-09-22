Пенсионные накопления в Казахстане будут гарантировать по-новому: что изменится с 2027 года

В Казахстане с 1 января 2027 года изменится подход к осуществлению государственной гарантии по сохранности пенсионных накоплений. Об этом сегодня, 22 сентября 2026 года, заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, предлагаемые изменения не означают отказ государства от обеспечения сохранности пенсионных взносов в ЕНПФ.

"В настоящее время при возникновении у гражданина права на пенсионные выплаты проводится расчет разницы между суммой фактически внесенных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и размером пенсионных накоплений в ЕНПФ, которая выплачивается за счет средств республиканского бюджета. С 1 января следующего года механизм государственной гарантии изменится. В соответствии со ст. 217 Социального кодекса РК государство гарантирует получателям сохранность пенсионных взносов в ЕНПФ в их фактически внесенном размере". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда разъяснили, что ранее у граждан не было возможности самостоятельно влиять на инвестиционную стратегию управления своими пенсионными накоплениями. Поскольку государство определяло инвестиционную политику и ограничивало право вкладчиков распоряжаться своими средствами, оно принимало на себя обязательство по компенсации разницы между фактической доходностью и уровнем инфляции.

"С расширением права вкладчиков самостоятельно выбирать управляющую компанию и инвестиционную стратегию первоначальная правовая и экономическая логика государственной гарантии утрачивает свое значение". Пресс-служба МТСЗН РК

Как заверили в ведомстве, система управления пенсионными активами остается под многоуровневым государственным контролем:

Совет по управлению Национальным фондом Казахстана, возглавляемый президентом РК, определяет основные направления инвестиционной политики, рассматривает предложения по повышению эффективности управления активами и заслушивает отчеты по итогам их инвестирования.

Национальный банк Казахстана формирует перечень финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования пенсионных активов, а правительство РК утверждает соответствующие подходы и параметры инвестиционной политики.

"Таким образом, предлагаемые изменения предусматривают совершенствование механизма реализации государственной гарантии". Пресс-служба МТСЗН РК

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