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Общество

Возвращать деньги за необоснованные штрафы пообещали в МВД

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 14:22 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал ситуацию с жалобами казахстанцев на необоснованные штрафы с камер автоматической фиксации, передает корреспондент Zakon.kz.

В соцсетях распространяются сообщения о том, что на трассах резко увеличилось количество камер, из-за чего водителям стали массово приходить штрафы.

"Было такое, но не массово, а разово было. В связи с тем, что количество камер увеличивается, предписания увеличиваются, мы совместно с Генпрокуратурой перешли на режим автоподписания. То есть если раньше приходило фото сотруднику, он просматривал предписание и только потом подписывал и отправлял его, то сейчас все делается автоматически", – сказал Лепеха.

При этом он заверил, что за действительно необоснованные штрафы деньги водителям будут возвращать.

"Мы смотрим. Если действительно с нарушением оформлено предписание, то деньги будут возвращены из бюджета", – заключил Лепеха.

Ранее мы писали, что МВД будет усиливать контроль за злостными нарушителями.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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