Испания отобрала у Казахстана путевку в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

23 сентября 2026 года завершился еще один четвертьфинальный поединок Кубка Билли Джин Кинг-2026, где сборная Испании с превеликим трудом "вытащила" парный матч у команды Казахстана и завоевала место в 1/2 финала турнира, сообщает Zakon.kz.

Наши теннисистки Анна Данилина и Жибек Куламбаева выходили на решающую парную встречу более свежими и отдохнувшими, когда одна из испанок Кристина Букши играла уже третий матч за два дня, включая две одиночки.

Несмотря на свою усталость, 35-я ракетка мира в тандеме с Сарой Соррибес-Тормо дали бой нашим теннисисткам и обыграли их со счетом 6:2, 7:5.

Здесь нельзя не отметить массу грубейших и невынужденных ошибок со стороны одного из лучших парных игроков мира Данилиной, которая в ответственные моменты не реализовала свои шансы для "виннеров".

А вот Куламбаева получила порцию аплодисментов от зрителей за ряд красивых розыгрышей и ударов.

Таким образом, казахстанки упустили прекрасную возможность для исторического выхода в полуфинал командного чемпионата мира, куда в свою очередь пробивается Испании, обыграв нашу дружину со счетом 2:1.

Ранее Соня Жиенбаева проиграла Джессике Бузас Манейро в двух партиях (2:6, 2:6). Затем Юлия Путинцева обыграла Кристину Букшу (6:2, 3:6, 6:1).