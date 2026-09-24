В НИШ начали проверку после скандального видео с сотрудником

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау, как утверждается, пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Авторы видео заявляют, что сотрудник школы не в первый раз приходит в учебное заведение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет Lada.kz. На опубликованных кадрах школьники обращаются к мужчине с вопросами о его состоянии. Он не отрицает, что употреблял алкоголь, и приносит извинения за свое поведение.

После распространения видео администрация школы начала внутреннюю проверку.

"В школе проводится внутреннее расследование. Идет проверка изложенных фактов. После ее завершения, если нарушения со стороны работника подтвердятся, будут приняты меры в соответствии с Трудовым кодексом. Они могут быть вплоть до увольнения", – сообщил директор НИШ в Актау Ринат Жумабаев.

В Министерстве просвещения РК сообщили, что после появления публикации региональный департамент по обеспечению качества в сфере образования обратился в НИШ для выяснения обстоятельств. В ведомстве отметили, что Назарбаев Интеллектуальные школы являются автономной образовательной организацией и самостоятельно отвечают за организацию учебного процесса и внутренний контроль.

Ранее родители школьников в Акмолинской области выступили против объединения пятого и шестого классов.