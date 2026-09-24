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Общество

В Алматы водитель угнал собственную машину со штрафстоянки: что ему грозит

Мужчина, водитель, автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 06:24 Фото: pexels
Из-за многочисленных неисполненных административных штрафов автомобиль алматинца был доставлен на специализированную штрафную стоянку. Но водитель решил иначе и самовольно уехал на ней, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 23 сентября 2026 года в Департаменте полиции Алматы, владелец приехал на специализированную штрафную стоянку под предлогом забрать документы, сел за руль и уехал.

"Полиция начала розыск автомобиля. Машину удалось обнаружить и заблокировать на проспекте Райымбека, недалеко от улицы Кудерина. Далее – повторная эвакуация на специализированную штрафную стоянку", – отметили правоохранители.

В итоге на водителя составили три административных протокола, а по факту самовольного выезда возбуждено уголовное дело.

В полиции напоминают, что нахождение автомобиля на специализированной стоянке – не формальность. Самовольный выезд с ее территории влечет правовые последствия.

В Казахстане за нарушения правил дорожного движения водителям планируется начислять баллы. А вот в каких случаях полицейские могут останавливать водителей на дорогах Казахстана, 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве разъяснил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

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Камила Салкымбаева
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