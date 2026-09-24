В Алматы водитель угнал собственную машину со штрафстоянки: что ему грозит

Из-за многочисленных неисполненных административных штрафов автомобиль алматинца был доставлен на специализированную штрафную стоянку. Но водитель решил иначе и самовольно уехал на ней, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 23 сентября 2026 года в Департаменте полиции Алматы, владелец приехал на специализированную штрафную стоянку под предлогом забрать документы, сел за руль и уехал.

"Полиция начала розыск автомобиля. Машину удалось обнаружить и заблокировать на проспекте Райымбека, недалеко от улицы Кудерина. Далее – повторная эвакуация на специализированную штрафную стоянку", – отметили правоохранители.

В итоге на водителя составили три административных протокола, а по факту самовольного выезда возбуждено уголовное дело .

В полиции напоминают, что нахождение автомобиля на специализированной стоянке – не формальность. Самовольный выезд с ее территории влечет правовые последствия.