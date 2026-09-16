Более 9000 самокатов на штрафстоянке: полиция Алматы показала масштабы зачистки улиц города

В полиции Алматы показали тысячи кикшеринговых электросамокатов, находящихся на штрафной стоянке, сообщает Zakon.kz.

В полиции напомнили, что с 1 июля 2026 года в Казахстане внесены изменения в законодательство в части эксплуатации электросамокатов. А с 25 августа усилены требования и к кикшеринговым компаниям – от идентификации и страхования до контроля за парковкой и допуском к управлению.

"У нас есть перечень обязательств для кикшеринговых компаний, которые в первую очередь обязаны безопасную инфраструктуру создать. Выявляются нарушения, которые так или иначе сказываются в целом на аварийности в городе и на дорожной ситуации", – рассказала официальный представитель Департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек.

По ее словам, сейчас на штрафстоянке находится свыше 9 000 электросамокатов разных кикшеринговых компаний.

Азирбек подробнее остановилась на требованиях к кикшеринговым компаниям.

"Что входит в безопасную инфраструктуру? Это, во-первых, транспортное средство должно быть исправным, технически исправным. Должны быть идентифицирующие регистрационные номера обязательно. Потом, доступ к транспортному средству получает только тот человек, который имеет водительское удостоверение любой категории. Кикшеринговая компания должна позаботиться о том, чтобы ни в коем случае несовершеннолетние не имели доступ", – рассказала она.

Пользователь самоката, по ее словам, должен понимать, что это полноценное транспортное средство, которое является средством повышенной опасности.





"К сожалению, это, можно сказать, реальная угроза для участников дорожного движения, для пешеходов и так далее. Сейчас законодательно урегулирован вопрос езды на самокате по пешеходным зонам, по тротуарным. Они априори запрещены сейчас. И это правильно, потому что на пешеходных зонах, на тротуарах пешеход должен чувствовать себя в безопасности. Сейчас пользователям самоката можно ездить по правому краю проезжей части, либо по велодорожке", – подытожила Азирбек.

О том, что в Казахстане с 25 августа 2026 года для электросамокатов закрыли тротуары, мы писали здесь. Также в рамках новых Правил организации дорожного движения в Алматы электросамокаты должны оставлять исключительно в специально обозначенных местах стоянки транспортных средств индивидуальной мобильности строго в границах дорожной разметки. Тем не менее, несмотря на новые запреты, самокатчиков продолжают замечать на тротуарах.