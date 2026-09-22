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События

Двух сотрудников КНБ осудили за обман иностранца на деньги

Тенге, конверт , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 18:51 Фото: Zakon.kz
Оперуполномоченные управления Департамента погранслужбы КНБ пугали иностранца выдворением из Казахстана за нарушения и предлагали решить вопрос за "миллион тенге для начальника", сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" со ссылкой Военный суд Актюбинского гарнизона пишет, что в отделе дознания Департамента погранслужбы по ЗКО расследовали уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана по факту умышленного незаконного пересечения границы. Дознаватель поручил оперуполномоченному Управления контрразведывательной и разведывательной деятельности Департамента погранслужбы установить людей, которые помогали иностранцу.

"Оперуполномоченный Жасулан Ондабай вышел на двоих знакомых гражданина Азербайджана и допросил их как свидетелей. Они рассказали, что вместе с подозреваемым посещали приграничный поселок Жаксыбай Западно-Казахстанской области. Один из этих свидетелей был казахстанец, второй гражданин Азербайджана. У опера возник умысел запугать иностранца административным выдворением за нарушение режима госграницы и обмануть, что за 1 млн тенге тот может избежать наказания. Опер рассказал о своем замысле коллеге из этого же управления Жандосу Ахметбекову, тот согласился вместе с ним пойти на преступление. На неофициальной встрече Жасулан Ондабай сообщил иностранцу, что тому грозит выдворение из Казахстана, но за "миллион тенге вопрос можно решить", деньги эти якобы должен был получить некий "начальник". Иностранец ответил, что готов дать взятку за непривлечение к административной ответственности. Жандос Ахметбеков предоставил банковские реквизиты российских банков, и иностранец на один из них перечислил часть суммы – 30 тыс. рублей", – говорится в материалах уголовного дела.

В результате сотрудники КНБ задержали Жасулана Ондабая и Жандоса Ахметбекова, возбудили уголовное дело за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Суд проходил в военном суде Актюбинского гарнизона. Обвиняемые вину не признавали.

Суд вынес приговор: Жасулан Ондабай осужден к 8 годам лишения свободы, а Жандос Ахметбеков получил 7 лет лишения свободы. Обоим запретили пожизненно работать на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что начальник Управления административной полиции ДП Мангистауской области Суюн Курмантаев попал под уголовное преследование. В отношении высокопоставленного полицейского начато досудебное расследование.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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