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Общество

Более 45 млн тенге потребовали потерпевшие по делу Улданы Мырзуан

Суд, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 11:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 24 сентября 2026 года по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан представители двух потерпевших заявили гражданские иски о возмещении морального и материального вреда, передает корреспондент Zakon.kz.

Представитель потерпевшей Гульнар Калиевой попросила признать ее гражданским истцом по уголовному делу, а подсудимую – гражданским ответчиком. Сторона потерпевшей требует 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, 53 260 тенге материального ущерба, а также 500 тыс. тенге расходов на представителя.

По словам адвоката, Калиева получила многочисленные травмы в результате падения фрагментов здания 8 ноября 2025 года и до сих пор продолжает лечение. Кроме того, с ноября по март она не могла работать из-за травм пальцев обеих рук.

"На основании изложенного, уважаемый суд, я прошу взыскать моральный вред с гражданского ответчика Жуматаевой в пользу гражданского истца, потерпевшей Калиевой Гульнар Сакановны, моральный вред в сумме 10 млн тенге", – заявила представитель потерпевшей.

Еще один гражданский иск заявила сторона потерпевшей Айнур Нурпиисовой. Ее представитель просит взыскать 322 554 тенге материального ущерба, 960 тыс. тенге на приобретение слуховых аппаратов и лечение и 35 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

"Ходатайство, также иск, потому что на данный момент у нее сохранились, видите… Она на данный момент испытывает, так скажем, она очень стесняется, она потеряла свою уверенность, потому что она не слышит на два уха. Правое ухо вообще не слышит, а третье ухо – четвертой степени... ... Поэтому, посовещавшись с ней, она оценивает моральный вред в 35 млн тенге", – озвучила адвокат.

Кроме того, сторона потерпевшей просит установить пожизненные периодические выплаты по 960 тыс. тенге каждые два года для замены слуховых аппаратов. Представитель также представила суду сведения о возможной необходимости краниопластики, стоимость которой, согласно озвученному прейскуранту, составляет 2,1 млн тенге.

После этого суд объявил 15-минутный перерыв, чтобы подсудимая могла ознакомиться с исковыми заявлениями. После возобновления заседания судья Меруерт Абаева предоставила ей слово и уточнила позицию по заявленным исковым требованиям, в частности, признает ли она предъявленные иски в полном объеме. Подсудимая ответила отрицательно.

"Я вину не признаю. Считаю себя невиноватой. Иск считаю неправильным", – заявила Сауле Жубаниязовой.

После этого судья сообщила, что до окончания судебного следствия гражданским истцам и гражданскому ответчику были разъяснены их процессуальные права, а также выяснены позиции участников процесса относительно наличия дополнительных ходатайств.

"В этой связи суд объявляет об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных прений. В судебных прениях участники процесса вправе ссылаться на те доказательства, которые были исследованы в ходе судебного заседания", – сказала Меруерт Абаева.

Ранее суд вновь вернулся к ходатайству вдовца Улданы Мырзуан об отказе от статуса потерпевшего.

18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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