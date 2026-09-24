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Общество

Суд вновь вернулся к ходатайству вдовца Улданы Мырзуан об отказе от статуса потерпевшего

Астана, суд, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 11:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 24 сентября 2026 года Адилет Зейнел, ранее заявлявший о намерении отказаться от статуса потерпевшего по делу о гибели его супруги Улданы Мырзуан, изменил свое решение, передает корреспондент Zakon.kz.

До окончания судебного следствия судья выяснила у других участников процесса, имеются ли у них дополнительные ходатайства, прежде чем рассмотреть уже заявленные и принять по ним соответствующее решение. Потерпевший Адилет Зейнел сообщил, что дополнительных ходатайств у него нет.

"В этой связи суд разъясняет вам, что вами ранее было заявлено ходатайство об исключении вас из числа потерпевших по настоящему уголовному делу. Данное ходатайство в начале судебного заседания было в удовлетворении отказано. Поэтому суд считает необходимым выяснить: ходатайство данное вы поддерживаете или будете оставаться в статусе потерпевшего?" – озвучила судья.

Зейнел сообщил, что намерен остаться в статусе потерпевшего. Судья уточнила, означает ли это, что он отказывается от ранее заявленного ходатайства об исключении его из числа потерпевших по уголовному делу. Зенел ответил утвердительно.

18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

В этот день Адилет Зейнел заявлял о намерении отказаться от статуса потерпевшего, а позже в суде объяснил свое решение тем, что хочет начать новую жизнь.

20 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вдовец погибшей фельдшера Улданы Мырзуан Адилет Зейнел рассказал, что происходило в день трагедии – от их последнего разговора до момента, когда он увидел супругу в приемном покое больницы.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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