#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
445.65
508.71
5.3
Общество

Главную цель создания Қазақстан Халық Кеңесі озвучил Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 11:32 Фото: akorda.kz
На первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі президент рассказал, что давно планировал создать специальный институт, на площадке которого можно было бы открыто обсуждать проблемы страны, анализировать предложения и мнения людей и вырабатывать конкретные решения, сообщает Zakon.kz.
"Предметом моих долгих размышлений стали структура и формат его работы. Я лично предложил Комиссии по конституционной реформе название "Қазақстан Халық Кеңесі", которое отражает общенациональный характер нового института", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Согласно Конституции, продолжил он, единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ.

"Поэтому присутствие слова "Халық" в названии уникального органа, представляющего интересы общества, весьма логично, обоснованно и закономерно. Кроме того, название "Қазақстан Халық Кеңесі" – это единый и официальный вариант, закрепленный в Конституции, что подчеркивает высокий статус и ответственность нового органа. Ранее ключевые задачи государственного значения выполняли Ассамблея народа Казахстана, Национальный совет общественного доверия при президенте, Национальный курултай и другие консультативно-совещательные органы. Эти институты в полной мере выполнили возложенную на них историческую миссию", – продолжил Токаев.

Ассамблея народа Казахстана, по его словам, внесла неоценимый вклад в укрепление единства страны и способствовала тому, чтобы Казахстан получил признание во всем мире как территория мира, взаимного доверия и согласия. Совет общественного доверия помогал утверждать новую политическую культуру через конструктивный диалог. Члены Национального курултая углубили содержание общенационального диалога.

"В рамках этой структуры были выработаны практически значимые инициативы, в рамках реализации которых было принято 26 законов, и еще 10 законопроектов будут рассмотрены в Курултае. Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность всем гражданам, принявшим активное участие в решении вопросов государственного значения и показавшим высокий пример патриотизма", – обратился президент.

При этом, продолжил он, время не стоит на месте – таков закон жизни.

"Меняются условия и требования времени. Быть цивилизованной страной – значит идти в ногу со временем и постоянно сохранять конкурентоспособность. Чтобы трансформировать национальное самосознание и консолидировать общество вокруг общих целей, нам необходимо дальше развивать общественный диалог. В этом состоит главная цель создания Қазақстан Халық Кеңесі", – сказал глава государства.

По его словам, впервые в истории страны представители различных групп, трудящиеся на благо общества, консолидированы в рамках одной структуры.

"Это можно назвать реальным, практическим воплощением концепции "Разные мнения – единая нация". Учреждение Қазақстан Халық Кеңесі свидетельствует о том, что наше общенациональное единство значительно укрепилось и обрело институциональный характер. Таким образом, в Қазақстан Халық Кеңесі будут реализовываться эффективные, глубоко проработанные инициативы, направленные на укрепление единства народа. В этой связи я хотел бы еще раз обратить внимание на конституционный статус Қазақстан Халық Кеңесі. Этот шаг открывает колоссальные возможности", – подытожил президент.

Во время выступления Касым-Жомарт Токаев также рассказал, как изменилась наша страна за последние семь лет и назвал рекордные показатели.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат
11:33, Сегодня
"Не будут вмешиваться в работу друг друга": Токаев о Халық Кеңесі и Курултае
Касым-Жомарт Токаев, президент РК
15:25, 23 сентября 2026
Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі: о чем говорил Касым-Жомарт Токаев
Жайсанбаев Канатбек, назначение
10:01, 08 июля 2026
Канатбек Жайсанбаев стал заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рахимжан завершил своё выступление на АИ-2026 по стрельбе из пневматического пистолета
12:26, Сегодня
Рахимжан завершил своё выступление на АИ-2026 по стрельбе из пневматического пистолета
Артём Матусевич после финиша на Азиаде
12:23, Сегодня
Артём Матусевич занял четвёртое место в финале по академической гребле на Азиаде-2026
Казахстанские киберспортсмены не сумели добыть медали на Азиатских играх
12:16, Сегодня
Казахстанские киберспортсмены не сумели добыть медали на Азиатских играх
Шмелёва на дистанции на Азиаде
12:13, Сегодня
Казахстан выступит ещё в двух финалах в гребле на байдарках и каноэ на Азиаде в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: