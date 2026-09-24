Главную цель создания Қазақстан Халық Кеңесі озвучил Токаев

На первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі президент рассказал, что давно планировал создать специальный институт, на площадке которого можно было бы открыто обсуждать проблемы страны, анализировать предложения и мнения людей и вырабатывать конкретные решения, сообщает Zakon.kz.

"Предметом моих долгих размышлений стали структура и формат его работы. Я лично предложил Комиссии по конституционной реформе название "Қазақстан Халық Кеңесі", которое отражает общенациональный характер нового института", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Согласно Конституции, продолжил он, единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ.

"Поэтому присутствие слова "Халық" в названии уникального органа, представляющего интересы общества, весьма логично, обоснованно и закономерно. Кроме того, название "Қазақстан Халық Кеңесі" – это единый и официальный вариант, закрепленный в Конституции, что подчеркивает высокий статус и ответственность нового органа. Ранее ключевые задачи государственного значения выполняли Ассамблея народа Казахстана, Национальный совет общественного доверия при президенте, Национальный курултай и другие консультативно-совещательные органы. Эти институты в полной мере выполнили возложенную на них историческую миссию", – продолжил Токаев.

Ассамблея народа Казахстана, по его словам, внесла неоценимый вклад в укрепление единства страны и способствовала тому, чтобы Казахстан получил признание во всем мире как территория мира, взаимного доверия и согласия. Совет общественного доверия помогал утверждать новую политическую культуру через конструктивный диалог. Члены Национального курултая углубили содержание общенационального диалога.

"В рамках этой структуры были выработаны практически значимые инициативы, в рамках реализации которых было принято 26 законов, и еще 10 законопроектов будут рассмотрены в Курултае. Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность всем гражданам, принявшим активное участие в решении вопросов государственного значения и показавшим высокий пример патриотизма", – обратился президент.

При этом, продолжил он, время не стоит на месте – таков закон жизни.

"Меняются условия и требования времени. Быть цивилизованной страной – значит идти в ногу со временем и постоянно сохранять конкурентоспособность. Чтобы трансформировать национальное самосознание и консолидировать общество вокруг общих целей, нам необходимо дальше развивать общественный диалог. В этом состоит главная цель создания Қазақстан Халық Кеңесі", – сказал глава государства.

По его словам, впервые в истории страны представители различных групп, трудящиеся на благо общества, консолидированы в рамках одной структуры.

"Это можно назвать реальным, практическим воплощением концепции "Разные мнения – единая нация". Учреждение Қазақстан Халық Кеңесі свидетельствует о том, что наше общенациональное единство значительно укрепилось и обрело институциональный характер. Таким образом, в Қазақстан Халық Кеңесі будут реализовываться эффективные, глубоко проработанные инициативы, направленные на укрепление единства народа. В этой связи я хотел бы еще раз обратить внимание на конституционный статус Қазақстан Халық Кеңесі. Этот шаг открывает колоссальные возможности", – подытожил президент.

Во время выступления Касым-Жомарт Токаев также рассказал, как изменилась наша страна за последние семь лет и назвал рекордные показатели.