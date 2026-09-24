#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
445.65
508.71
5.3
Политика

"Рекордные показатели": Токаев рассказал, как изменился Казахстан за последние 7 лет

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 11:22 Фото: akorda.kz
Выступая 24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, как изменилась наша страна за последние 7 лет и назвал рекордные показатели, сообщает Zakon.kz.

Несомненно, как подчеркнул президент, "Конституция станет вечным ориентиром нашего народа и незыблемым фундаментом Справедливого, Передового и Чистого Казахстана, ведущим страну к светлому будущему".

"В результате конституционной реформы мы провели первые выборы в новый законодательный орган – Курултай. По оценкам иностранных экспертов, выборы прошли на высоком уровне. В состав Курултая вошли пять партий, получивших народную поддержку. 28 августа депутаты приступили к своей работе. Сформирован обновленный состав правительства. Назначен вице-президент. Создано новое государственное учреждение – Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан".Касым-Жомарт Токаев

А сегодня, как отметил глава государства, начинает свою деятельность Қазақстан Халық Кеңесі.

"Уважаемые соотечественники, этот исторический момент навсегда останется в нашей памяти! Всего за один год нам удалось осуществить судьбоносные преобразования, напрямую влияющие на судьбу народа. За короткий срок мы качественно реализовали масштабные реформы, изменившие облик всего государства и общества. Сегодня можно с уверенностью сказать: подобная задача под силу только прогрессивной, созидательной и сплоченной нации".Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что "наши граждане не только стали непосредственными свидетелями реформ, они уже ощущают их результаты".

"За последние 7 лет валовой внутренний продукт вырос на 29% и достиг 306 миллиардов долларов. Объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 138 миллиардов долларов. За этот период в нашу страну было привлечено более 162 миллиардов долларов инвестиций. Доля малого и среднего бизнеса в экономике превысила 40%".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства уточнил, что ежегодно в Казахстане возводится более 20 миллионов квадратных метров жилья.

"Начиная с 2019 года было построено 1342 школы более чем на 1 миллион учащихся. Средняя продолжительность жизни граждан достигла 76 лет. Кроме того, было открыто более 1200 объектов здравоохранения. Было построено и отремонтировано более 35 тысяч километров автомобильных дорог. Все это – рекордные показатели в истории нашей страны".Касым-Жомарт Токаев

Также президент подчеркнул, что "благодаря активной работе Казахстан вошел в число 40 самых конкурентоспособных стран мира".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 11:22
В Астане началась первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель своей работы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
13:21, 22 сентября 2026
Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі пройдет 23-24 сентября в Астане: распоряжение Токаева
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:21, 22 сентября 2026
Опубликован указ президента – 126 казахстанцев вошли в состав Қазақстан Халық Кеңесі
Астана, заседание, Дворец независимости
11:14, Сегодня
В Астане началась первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский тяжелоатлет не вошёл в ТОП-3
11:01, Сегодня
Азиада-2026: Казахстану не удалось выиграть первую медаль в тяжёлой атлетике
Торехан Сабырхан улыбается в ринге
10:52, Сегодня
Торехан Сабырхан – о старте на Азиаде: "Я мог бы досрочно победить своего соперника"
Фото: asiangames2026.org
10:42, Сегодня
Куда ушли $2,4 млрд на Азиаду-2026: сколько стоили организация Игр, жильё и медали
Участник Азиатских игр в весе до 70 кг Шавкатжон Болтаев из Узбекистана (архивное фото)
10:39, Сегодня
Узбекский боксёр Болтаев сделал шаг к бою против Торехана Сабырхана: он в 1/4 Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: