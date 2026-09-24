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Политика

Президент напомнил о конституционном запрете на дискриминацию по языковому, этническому или иному признаку

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 12:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, что неоднократно говорил о том, что государственный язык – важнейший фактор общенациональной консолидации и укрепления государственности, сообщает Zakon.kz.

По его словам, то, что высказывалось в качестве прогноза, сейчас становится реальностью.

"Казахский язык без какого-либо административного и, тем более, политического принуждения обретает популярность, прежде всего, среди молодежи. Он востребован как государственный язык и как символ национальной культуры и идентичности. Незнание даже основ казахского языка стало признаком отсутствия общей образованности. И все это результат нашей совместной работы на основе толерантности и убеждения".Касым-Жомарт Токаев

Но, продолжил глава РК, это не означает отказа от других языков и не дает права на их притеснение.

"Как вам известно, дискриминация по языковому, этническому, конфессиональному или иному признаку запрещена самой Конституцией. Несмотря на это, профессиональные провокаторы порой разжигают в социальных сетях и в реальных условиях целые костры межэтнической розни. Следует понимать: они пытаются добиться только одной цели – ослабить наше общество, подорвать Суверенитет Казахстана, лишить наш народ единства и, следовательно, возможности жить в мире и благополучии. Они по сути покушаются на счастливое будущее наших детей и внуков. Поэтому правоохранительные органы и все общество должны проявлять принципиальность, твердость и действовать согласно конституционному принципу "Закон и Порядок".Касым-Жомарт Токаев

В продолжении Токаев подчеркнул: "Язык – это "божий промысел", вести борьбу против того или иного языка – значит пытаться воевать против Всевышнего и всего, что ниспослано Им. Большей глупости трудно себе представить".

"Поэтому язык (любой из них) должен стать определяющим фактором единства и прогресса. Сейчас молодые граждане разных национальностей активно стали популяризировать казахский язык и культуру. Что можно сказать о них? Это действительно духовно богатые, щедро одаренные талантами люди. Они – настоящие послы дружбы, заслуживающие самого высокого общественного признания и поддержки. И государство не останется в долгу перед ними, потому что на таких гражданах зиждется стабильность нашего общества, авторитет государства как цивилизованного, успешного участника мировых процессов".Касым-Жомарт Токаев

Токаев напомнил, что несколько лет назад по его поручению был учрежден специальный орден "Ел бірлігі".

"Это особая награда, которая вручается за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия. Считаю логичным и справедливым, чтобы именно Қазақстан Халық Кеңесі в силу своего конституционного статуса и широкого народного представительства предлагал кандидатуры, достойные этой высокой награды".Касым-Жомарт Токаев

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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