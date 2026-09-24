Касым-Жомарт Токаев анонсировал досрочные выборы в маслихаты

На первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі 24 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах в маслихаты всех уровней, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил о том, что в начале своего выступления отметил: в стране происходит масштабная трансформация всей системы государственного управления в соответствии с требованиями времени.

"Нам необходимо продолжить эту работу. Заключительным этапом преобразований станут выборы в маслихаты всех уровней. Действующие депутаты местных представительных органов сохраняют свои полномочия до их прекращения по основаниям, предусмотренным Конституцией и законами". Касым-Жомарт Токаев

Также, добавил он, подавляющее большинство депутатов маслихатов было избрано от партии Amanat. В настоящее время эта партия не осуществляет самостоятельную деятельность, поскольку присоединилась к партии Әділет.

"Юридические процедуры будут завершены в скором времени, и с этого момента встанет вопрос о легитимности большей части депутатского корпуса маслихатов. Однако важно, чтобы маслихаты могли в полной мере выполнять свои функции представления интересов граждан на местах, утверждения бюджетов и контроля за развитием регионов". Касым-Жомарт Токаев

Одним словом, продолжил президент, они должны активно заниматься обеспечением благополучия на местах. Необходимо, чтобы представительные органы осуществляли свою деятельность согласно закону.

"Поэтому в ближайшее время проведу консультации с премьер-министром и председателем Курултая о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, по итогам которых подпишу соответствующий указ. После чего Центральной избирательной комиссии нужно будет определиться с датой предстоящих выборов. Этот шаг откроет путь к формированию квалифицированного и профессионального корпуса маслихатов и придаст новый импульс их работе. Уверен, что и вы внесете значительный вклад в проведение этих выборов на высоком и качественном уровне". Касым-Жомарт Токаев

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Также сегодня Токаев рассказал, как изменился Казахстан за последние семь лет. Кроме того, он напомнил о конституционном запрете на дискриминацию по языковому, этническому или иному признаку. После глава государства заявил, что стране нужны не популисты и карьеристы, а признанные лидеры.