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Общество

Нужно уберечь подрастающее поколение от малодушия, склонности во всем искать виноватых – Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 12:36 Фото: akorda.kz
Выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі президент Касым-Жомарт Токаев остановился на том, что правильное понимание истории должно быть одним из важнейших навыков. Обида на прошлое равносильна тому, чтобы лишить себя будущего, сообщает Zakon.kz.

Президент задался вопросом: какое будущее может ждать человека или целый народ, которые постоянно ищут виноватых вокруг себя и пытаются найти оправдание своим неудачам?

"Необходимо избегать подобных отживших привычек. В повседневной жизни также следует не предаваться унынию, а сохранять бодрость духа и уверенность в себе. Нужно уберечь подрастающее поколение от малодушия, склонности во всем искать виноватых и излишней тревожности. Они должны гордиться историей своего народа и с уверенностью смотреть в будущее нашей страны", – сказал Токаев.

Он привел слова казахского писателя Мухтара Ауэзова: "Хочешь построить сильное государство – начни с воспитания детей".

"Воспитание подрастающего поколения – залог будущего страны. Именно поэтому сегодня мы реализуем единую программу воспитания "Адал азамат". К этой работе нельзя относиться формально – ее необходимо проводить качественно и ответственно", – отметил глава государства.

На долю казахского народа, по его словам, выпало немало тяжких испытаний, но они не сломили силу его духа, стойкость, мужество и волю к жизни.

"Мы должны, сохраняя традиции предков, нашу веру, родной язык и самобытность, стремиться к новаторству и созиданию. Следует решительно пресекать чуждые веяния, бросающие тень на весь наш народ, а также отжившие представления, которые не несут ничего, кроме мрака и невежества. Нам необходимо сплотиться как нации и сформировать в обществе новую этику. Уверен, что вы – члены Қазақстан Халық Кеңесі – внесете весомый вклад в выполнение этой исключительно важной задачи", – обратился президент.

В своем выступлении он также прокомментировал свою "зацикленность" на вопросах чистоты, порядка, природолюбия. В этом деле, по его словам, останавливаться и расслабляться нельзя ни при каких обстоятельствах.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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