Токаев призвал писателей уделять больше внимания произведениям, посвященным городской тематике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі призвал писателей уделять больше внимания произведениям, посвященным городской тематике, сообщает Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что все много говорят об ауле.

"На каждой встрече мы напоминаем, что аул – золотая колыбель нашего народа. И это действительно так. Это уже аксиома, которую не нужно повторять. Как известно, во всем мире сохраняется тенденция к урбанизации. В наши дни город стал главным центром притяжения, в котором сосредоточены все блага для качественной жизни. Да и сегодня мы собрались в городе. Именно поэтому нашим безусловным приоритетом становится развитие и продвижение городской культуры. В этом контексте нам необходимо идти в ногу с глобальными трендами". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, некоторые писатели делят молодежь на две группы.

"Первая – это "асфальтные", или "шала-казахи", живущие в городе. Вторая – это истинные казахи – жители аулов. Это в корне неправильная позиция. Сегодня молодые люди, проживающие в городах, получают качественное образование на родном языке в казахских школах. Нам нужно раз и навсегда прекратить раскалывать общество. Никто не имеет права делать это. С учетом этого я недавно дал поручение Министерству культуры и информации организовать литературные конкурсы среди писателей на подготовку произведений, посвященных городской тематике. Это нужно нашему народу, в первую очередь молодежи". Касым-Жомарт Токаев

Также сегодня Токаев рассказал, как изменился Казахстан за последние семь лет. Кроме того, он напомнил о конституционном запрете на дискриминацию по языковому, этническому или иному признаку. После глава государства заявил, что стране нужны не популисты и карьеристы, а признанные лидеры.