"Не ожидала такого": немецкая путешественница показала миру красоту Казахстана

Немецкая тревел-блогер Sindy, путешествующая по необычным уголкам мира, опубликовала тизер нового проекта о Казахстане. Одной из главных локаций фильма стало урочище Бозжыра в Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, тревел-блогер из Германии Sindy, известная в Instagram под ником sindyexplores, опубликовала тизер своего нового проекта, посвященного Казахстану.

В ролике блогер показала самые узнаваемые природные достопримечательности Мангистау. На кадрах можно увидеть урочище Бозжыра, урочище Кызылкуп, также известное как "Тирамису" и другие живописные места региона, которые давно привлекают туристов со всего мира.

"Каждый год я выбираю один большой проект, который особенно важен для меня. В прошлом году таким проектом стал остров Сокотра, а в этом году – Казахстан. Этот ролик – лишь небольшой фрагмент моего путешествия. Полная версия фильма скоро выйдет на YouTube", – написала блогер.

Sindy призналась, что отправлялась в поездку без особых ожиданий, однако увиденные природные достопримечательности страны произвели на нее сильное впечатление.

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