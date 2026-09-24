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Общество

Заморозки и грозовые дожди надвигаются на Астану, а что ждет Алматы и Шымкент – прогноз на 25-27 сентября

осень, парк, скамейки, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 15:06 Фото: pixabay
В ближайшие три дня на Астану обрушатся заморозки и грозовые дожди. Дождливо будет и в Шымкенте, а вот Алматы повезло – в южной столице будет без осадков и очень тепло. Об этом говорится в прогнозе на 25-27 сентября 2026 года, который предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 25 сентября: переменная облачность, утром и днем дожди. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.
  • 26 сентября: переменная облачность, ночью дожди. Ветер северо-восточный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +11...+13°С.
  • 27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, на поверхности почвы заморозки до -3°С, днем +12...+14°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С.
  • 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +21...+23°С.
  • 27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +20...+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +25...+27°С.
  • 26 сентября: переменная облачность, утром и днем дожди, грозы. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С.
  • 27 сентября: переменная облачность, временами дожди, грозы. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +21...+23°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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