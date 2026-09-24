Заморозки и грозовые дожди надвигаются на Астану, а что ждет Алматы и Шымкент – прогноз на 25-27 сентября

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В ближайшие три дня на Астану обрушатся заморозки и грозовые дожди. Дождливо будет и в Шымкенте, а вот Алматы повезло – в южной столице будет без осадков и очень тепло. Об этом говорится в прогнозе на 25-27 сентября 2026 года, который предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 25 сентября: переменная облачность, утром и днем дожди. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.

переменная облачность, утром и днем дожди. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С. 26 сентября: переменная облачность, ночью дожди. Ветер северо-восточный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +11...+13°С.

переменная облачность, ночью дожди. Ветер северо-восточный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +11...+13°С. 27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, на поверхности почвы заморозки до -3°С, днем +12...+14°С. Прогноз погоды по Алматы 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С. 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +21...+23°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +21...+23°С. 27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +20...+22°С. Прогноз погоды по Шымкенту 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +25...+27°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +25...+27°С. 26 сентября: переменная облачность, утром и днем дожди, грозы. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С.

переменная облачность, утром и днем дожди, грозы. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С. 27 сентября: переменная облачность, временами дожди, грозы. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +21...+23°С. Материал по теме Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких городах Казахстана Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 24 сентября 2026 года.

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