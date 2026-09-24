"Не считаю себя виновной": председатель ОСИ выступила в прениях по делу Улданы Мырзуан

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 24 сентября 2026 года председатель ОСИ Сауле Жубаниязова заявила, что не считает себя виновной в гибели фельдшера Улданы Мырзуан, передает корреспондент Zakon.kz.

Подсудимая первым делом выразила соболезнования родным и близким погибшей, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим и поблагодарила казахстанцев за поддержку.

"Хочу сказать, ссылаясь на Закон "О жилищных отношениях", что он не предусматривает требование наличия образования у председателя ни в сфере управления ЖКХ, ни в сфере строительства, ни в других сферах. Лишь предусматривает, что председатель избирается из собственников или родственников, проживающих в этом доме. Председатель, согласно законодательству, является исполнительным органом. Совет дома – коллегиальный орган управления. Высшим органом является общее собрание. Согласно статье 51 прим 1 пункт 3, обязанность в законе закрепляется четко в части сохранения документов, ключей, товарно-материальных ценностей, договоров и всех документов для передачи дела другому председателю", – заявила Сауле Жубаниязова.

Она отметила, что на момент обрушения исполняла обязанности председателя ОСИ шесть месяцев, а предыдущий руководитель не передал ей акт осмотра и инвентарный перечень. По ее словам, годичный срок для проведения ежегодного осмотра дома к моменту происшествия еще не истек, поэтому нарушения сроков с ее стороны не было.

"Осмотр мною был проведен, но документально актом не оформлен. Однако, даже если бы такой акт был составлен, это не повлияло бы на произошедшее. Обвинение ссылается на то, что я знала об экспертизе 2017 года. Но в этой экспертизе речь идет о трещине со стороны первого подъезда, что подтверждается фотографиями. Обрушение же произошло со стороны второго подъезда. Кроме того, в ходе судебного разбирательства Ахметова (предыдущий председатель ОСИ – прим. ред) сообщила, что все нарушения, указанные в экспертизе 2017 года, были устранены", – заявила подсудимая.

По ее мнению, обнаружить трещины на стене до обрушения было невозможно. Жители также не сообщали об их наличии, а при осмотре дома она их не обнаружила. Жубаниязова утверждает, что трещины, на которые ссылается обвинение, появились уже после обрушения.

"Также я хочу сказать, что председателем ОСИ я в этом доме до сих пор являюсь, что говорит о том, что люди мне доверяют, что мы сейчас так же с жителями все проблемы дома решаем сообща. А другие те, которые осведомлены были об экспертизе 2017 года, они на данный момент не проживают в нашем доме, и все продали квартиры. Хочу также сказать, за короткое время моя жизнь перевернулась с ног на голову. Не дай бог, чтобы кто-нибудь такое пережил", – продолжила Сауле Жубаниязова.

Она также подчеркнула, что заинтересована в безопасности дома не только как председатель ОСИ, но и как житель, поскольку там проживают она сама и ее близкие.

"То есть в этой трагедии также могли пострадать мои дети, моя мама, я сама. Разве, зная об этом, я бы не приняла мер? Уважаемый суд, не считаю себя виновной. Я верю, что вы примете справедливое, правильное решение. Суд не должен отнять веру у меня и многих жителей, которые вместе со мной переживают и смотрят весь судебный процесс", – заявила подсудимая.

18 августа 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

24 сентября наказание по делу о гибели Улданы Мырзуан запросил прокурор.