Чернобылец из Уральска доказывал свое право на помощь государства – чем закончился спор

В Уральске чиновники соцзащиты отказали ветерану-чернобыльцу в положенном по закону специальном госпособии, проигнорировав уже доказанный в суде факт его участия в ликвидации аварии на ЧАЭС. Защищать свои права ликвидатору снова пришлось через суд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года издание "Мой город", специализированный межрайонный административный суд (СМАС) рассмотрел иск местного жителя к областному Департаменту Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.

Истец потребовал признать отказ чиновников незаконным и назначить ему специальное госпособие. В 1986 году он проходил срочную службу в воинской части всего в 60 километрах от Чернобыльской АЭС.

"После службы у мужчины начались проблемы со здоровьем. Он предоставил медицинские документы и выписки, подтверждающие, что перенес гамма-облучение и получил ряд заболеваний из-за участия в ликвидации последствий катастрофы", – говорится в сообщении.

Более того, ранее факт его службы в зоне Чернобыльской аварии уже был официально подтвержден решением суда №2 города Уральска и постановлением областного суда. Однако в Департаменте соцзащиты эти аргументы почему-то игнорировали и в пособии отказывали, вынуждая ликвидатора снова ходить по инстанциям.

Суд полностью удовлетворил иск чернобыльца, признав отказ Департамента соцзащиты незаконным, и обязал ведомство назначить специальное госпособие. Чтобы защитить здоровье ветерана и не допустить затягивания выплат чиновниками, суд обратил решение к немедленному исполнению.

Решение пока не вступило в законную силу, но исполнить его ведомство обязано уже сейчас.

Ранее суд в Костанайской области удовлетворил иск мужчины с инвалидностью к Департаменту Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.