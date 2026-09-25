Чернобылец из Уральска доказывал свое право на помощь государства – чем закончился спор
Как пишет 25 сентября 2026 года издание "Мой город", специализированный межрайонный административный суд (СМАС) рассмотрел иск местного жителя к областному Департаменту Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.
Истец потребовал признать отказ чиновников незаконным и назначить ему специальное госпособие. В 1986 году он проходил срочную службу в воинской части всего в 60 километрах от Чернобыльской АЭС.
"После службы у мужчины начались проблемы со здоровьем. Он предоставил медицинские документы и выписки, подтверждающие, что перенес гамма-облучение и получил ряд заболеваний из-за участия в ликвидации последствий катастрофы", – говорится в сообщении.
Более того, ранее факт его службы в зоне Чернобыльской аварии уже был официально подтвержден решением суда №2 города Уральска и постановлением областного суда. Однако в Департаменте соцзащиты эти аргументы почему-то игнорировали и в пособии отказывали, вынуждая ликвидатора снова ходить по инстанциям.
Суд полностью удовлетворил иск чернобыльца, признав отказ Департамента соцзащиты незаконным, и обязал ведомство назначить специальное госпособие. Чтобы защитить здоровье ветерана и не допустить затягивания выплат чиновниками, суд обратил решение к немедленному исполнению.
Решение пока не вступило в законную силу, но исполнить его ведомство обязано уже сейчас.
Ранее суд в Костанайской области удовлетворил иск мужчины с инвалидностью к Департаменту Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.