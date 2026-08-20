#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.23
535.99
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.23
535.99
5.46
Общество

Квартира в ипотеке лишила военнослужащую права на жилье: чем закончился спор

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 00:53 Фото: pexels
Военный суд Акмолинского гарнизона встал на сторону военнослужащей, которой жилищная комиссия отказала в статусе нуждающейся в жилье. Причиной отказа стала квартира в Астане, находящаяся в ипотеке, сообщает Zakon.kz.

Истец М. обратилась в суд с иском к Акмолинской районной эксплуатационной части Министерства обороны РК. Поводом для разбирательства стало решение жилищной комиссии от 9 апреля 2026 года, согласно которому женщине отказали в признании нуждающейся в жилье из-за наличия недвижимости в столице.

Однако в ходе судебного процесса выяснилось, что указанную квартиру военнослужащая приобрела в ипотеку через АО "Отбасы банк". На момент обращения в комиссию залоговые обязательства перед банком не были исполнены, а сама недвижимость фактически находилась в обременении.

"Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что жилищной комиссией при принятии решения не были учтены обстоятельства приобретения квартиры посредствам ипотечного кредитования и наличие неисполненных обязательств перед банком", – рассказали 20 августа 2026 года в пресс-службе Военного суда РК.

В результате суд признал решение жилищной комиссии от 9 апреля 2026 года незаконным и отменил его. На Минобороны возложили обязанность принять благоприятный акт и признать военнослужащую нуждающейся в жилье с даты регистрации ее первого рапорта, а также возместить судебные расходы.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что казахстанец вернулся из армии и узнал неприятную новость. Почему дело дошло до суда – можно узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом
13:00, 25 августа 2025
Аренда, ипотека и накопления: что изменилось в обеспечении жильем военнослужащих с 1 июля 2025 года
Квартиры в Петропавловске
04:20, 13 августа 2026
Пятый месяц платят ипотеку за пустующие квартиры жители Петропавловска
военнослужащие, спасли ребенка
19:18, 25 августа 2023
В Караганде военный спас пятилетнего ребенка и кошку из горящей квартиры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Попко
01:14, 21 августа 2026
Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал турнира в Сербии
Фото: WTA
00:44, 21 августа 2026
Рыбакина узнала потенциальную соперницу в полуфинале турнира в Цинциннати
Фото: НОК РК
00:25, 21 августа 2026
Пять казахстанских дзюдоистов пробились в четвертьфинал ЧМ в Эквадоре
Фото: ATP
00:11, 21 августа 2026
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет на US Open - 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: