Квартира в ипотеке лишила военнослужащую права на жилье: чем закончился спор

Военный суд Акмолинского гарнизона встал на сторону военнослужащей, которой жилищная комиссия отказала в статусе нуждающейся в жилье. Причиной отказа стала квартира в Астане, находящаяся в ипотеке, сообщает Zakon.kz.

Истец М. обратилась в суд с иском к Акмолинской районной эксплуатационной части Министерства обороны РК. Поводом для разбирательства стало решение жилищной комиссии от 9 апреля 2026 года, согласно которому женщине отказали в признании нуждающейся в жилье из-за наличия недвижимости в столице.

Однако в ходе судебного процесса выяснилось, что указанную квартиру военнослужащая приобрела в ипотеку через АО "Отбасы банк". На момент обращения в комиссию залоговые обязательства перед банком не были исполнены, а сама недвижимость фактически находилась в обременении.

"Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что жилищной комиссией при принятии решения не были учтены обстоятельства приобретения квартиры посредствам ипотечного кредитования и наличие неисполненных обязательств перед банком", – рассказали 20 августа 2026 года в пресс-службе Военного суда РК.

В результате суд признал решение жилищной комиссии от 9 апреля 2026 года незаконным и отменил его. На Минобороны возложили обязанность принять благоприятный акт и признать военнослужащую нуждающейся в жилье с даты регистрации ее первого рапорта, а также возместить судебные расходы.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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