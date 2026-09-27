Крупный пожар в труднодоступной местности тушат в Алакольском районе

В Алакольском районе области Жетысу загорелся камыш на заболоченной местности примерно в 35 км от села Бесагаш, сообщает Zakon.kz.

Тушение осложняют труднодоступная местность и плотные заросли, отметили в МЧС.

В ликвидации пожара задействованы около 40 человек и 12 единиц техники МЧС, Алакольского государственного природного заповедника и лесного хозяйства. Также привлечен вертолет "Казавиаспаса": с воздуха произведено девять сбросов воды общим объемом 27 тонн.

Наземные подразделения продолжают ликвидировать отдельные очаги и проливать территорию. Угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем, заверили в МЧС.

Ранее 10 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске.