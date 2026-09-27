#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
441.88
503.61
5.24
Происшествия

Крупный пожар в труднодоступной местности тушат в Алакольском районе

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 15:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алакольском районе области Жетысу загорелся камыш на заболоченной местности примерно в 35 км от села Бесагаш, сообщает Zakon.kz.

Тушение осложняют труднодоступная местность и плотные заросли, отметили в МЧС.

В ликвидации пожара задействованы около 40 человек и 12 единиц техники МЧС, Алакольского государственного природного заповедника и лесного хозяйства. Также привлечен вертолет "Казавиаспаса": с воздуха произведено девять сбросов воды общим объемом 27 тонн.

Наземные подразделения продолжают ликвидировать отдельные очаги и проливать территорию. Угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем, заверили в МЧС.

Ранее 10 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
пожар в Алматинской области
21:35, 05 сентября 2026
Пожар разгорелся у реки Или: к тушению привлекли вертолет
пожар
12:44, 03 марта 2024
Почти сутки тушат крупный пожар на побережье Каспия
Больше суток тушат пожар на территории заповедника в Алматинской области
19:13, 21 апреля 2024
Больше суток тушат пожар на территории лесничества в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аянат Жумагали с медалью
15:42, Сегодня
"Я очень счастлива": Аянат Жумагали — о "серебре" на первой в жизни Азиаде
Шпажисты на Азиаде
15:39, Сегодня
Сборная Казахстана по фехтованию совершила невероятный камбэк и завоевала "золото" Азиады
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
15:34, Сегодня
Live: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Айбек Оралбай празднует победу на этапе Кубка мира-2025 в Астане
15:29, Сегодня
Айбек Оралбай принёс Казахстану первую медаль Азиады в боксе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: