Грузовик стал причиной перекрытия дороги в Актау

В социальных сетях появилось видео, на котором грузовой автомобиль застрял под железнодорожным сооружением и заблокировал движение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате города Актау, инцидент произошел днем 27 сентября 2026 года. В районе химико-гидрометаллургического завода грузовой автомобиль задел конструктивные элементы железнодорожного пути. В результате отдельные элементы сооружения получили повреждения. После происшествия власти города приняли решение временно ограничить движение на этом участке дороги.

"В настоящее время проводятся работы по устранению последствий происшествия и восстановлению поврежденных элементов. После проведения технического обследования сооружения и обеспечения безопасности движения будет рассмотрен вопрос о возобновлении движения", – уточнили в акимате.

Автомобилям, въезжающим в Актау, рекомендуется использовать маршрут через село Батыр в направлении Курыка, а выезжающим – через населенные пункты Мангистау и Кызылтобе. В КТЖ сообщили, что для обеспечения безопасности перегон был также закрыт для движения поездов. В настоящее время проводится комиссионный осмотр путепровода и принимаются меры по восстановлению его целостности.

16 сентября 20226 года грузовик столкнулся с тепловозом в Актюбинской области.