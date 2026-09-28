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Общество

Пассажирский автобус с подложными номерами выявили в Казахстане

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 07:02 Фото: Zakon.kz
Костанайские полицейские отправили на спецстоянку пассажирский автобус с поддельным номером, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alau.kz, маршрутный автобус марки MAN перевозил пассажиров с подложными государственными регистрационными номерными знаками. Полицейские возбудили в отношении водителя административное дело, а автобус водворили на специальную стоянку.

Нарушение обнаружили во время оперативно-профилактического мероприятия "Подложный номер", которое проходило по всей стране с 25 по 27 сентября 2026 года.

В полиции напомнили, что водитель общественного транспорта несет ответственность за безопасность пассажиров и обязан соблюдать требования законодательства и правила дорожного движения.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность лишения некоторых водителей дисконтов при оплате штрафов.

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Камила Салкымбаева
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