Пассажирский автобус с подложными номерами выявили в Казахстане

Костанайские полицейские отправили на спецстоянку пассажирский автобус с поддельным номером, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alau.kz, маршрутный автобус марки MAN перевозил пассажиров с подложными государственными регистрационными номерными знаками. Полицейские возбудили в отношении водителя административное дело, а автобус водворили на специальную стоянку.

Нарушение обнаружили во время оперативно-профилактического мероприятия "Подложный номер", которое проходило по всей стране с 25 по 27 сентября 2026 года.

В полиции напомнили, что водитель общественного транспорта несет ответственность за безопасность пассажиров и обязан соблюдать требования законодательства и правила дорожного движения.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность лишения некоторых водителей дисконтов при оплате штрафов.

