После землетрясения в Алматы МЧС проверило опасные участки и объекты жизнеобеспечения: есть ли повреждения

Фото: Zakon.kz

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 28 сентября 2026 года, отчитались о проверке опасных участков и объектов жизнеобеспечения после ощутимого землетрясения в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно предоставленной информации, специалистами ГУ "Казселезащита" МЧС РК проведен: мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков;

визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений. "По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – заявили в пресс-службе МЧС РК в понедельник. Утром 28 сентября 2026 года в Алматы произошло сильное землетрясение. Жителей попросили соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. По данным МЧС РК, расчетная интенсивность составила: Алматы 6 км 3-4 б.

Каскелен 18 км 2-3 б.

С. Боралдай 19 км 2-3 б.

С. Отеген-Батыр 28 км 2 б. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті (@112almaty) Отметим, что чуть ранее, в 06:32, на территории Казахстана было зарегистрировано сейсмическое событие. По данным ДЧС, в Алматы ощутимости не было.

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