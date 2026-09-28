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Общество

После землетрясения в Алматы МЧС проверило опасные участки и объекты жизнеобеспечения: есть ли повреждения

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 11:11 Фото: Zakon.kz
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 28 сентября 2026 года, отчитались о проверке опасных участков и объектов жизнеобеспечения после ощутимого землетрясения в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно предоставленной информации, специалистами ГУ "Казселезащита" МЧС РК проведен:

  • мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков;
  • визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – заявили в пресс-службе МЧС РК в понедельник.

Утром 28 сентября 2026 года в Алматы произошло сильное землетрясение. Жителей попросили соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. По данным МЧС РК, расчетная интенсивность составила:

  • Алматы 6 км 3-4 б.
  • Каскелен 18 км 2-3 б.
  • С. Боралдай 19 км 2-3 б.
  • С. Отеген-Батыр 28 км 2 б.

Отметим, что чуть ранее, в 06:32, на территории Казахстана было зарегистрировано сейсмическое событие. По данным ДЧС, в Алматы ощутимости не было.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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