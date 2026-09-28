После землетрясения в Алматы МЧС проверило опасные участки и объекты жизнеобеспечения: есть ли повреждения
Фото: Zakon.kz
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 28 сентября 2026 года, отчитались о проверке опасных участков и объектов жизнеобеспечения после ощутимого землетрясения в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно предоставленной информации, специалистами ГУ "Казселезащита" МЧС РК проведен:
- мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков;
- визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – заявили в пресс-службе МЧС РК в понедельник.
Утром 28 сентября 2026 года в Алматы произошло сильное землетрясение. Жителей попросили соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. По данным МЧС РК, расчетная интенсивность составила:
- Алматы 6 км 3-4 б.
- Каскелен 18 км 2-3 б.
- С. Боралдай 19 км 2-3 б.
- С. Отеген-Батыр 28 км 2 б.
Отметим, что чуть ранее, в 06:32, на территории Казахстана было зарегистрировано сейсмическое событие. По данным ДЧС, в Алматы ощутимости не было.
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