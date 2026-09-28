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Общество

Юг Казахстана ждут дорожные ограничения: старый перевал Куюк закроют на неделю

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 11:53 Фото: pixabay
В АО "НК "ҚазАвтоЖол" выступили с заявлением о временном ограничении движения на участке км 546-557 республиканской автодороги Тараз – Шымкент ("Старый перевал Куюк"), сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, ограничение будет действовать с 28 сентября по 4 октября 2026 года и связано с проведением дорожных работ на данном участке.

"На период закрытия движение автотранспорта, следующего из Тараза в направлении Каратау, будет организовано по альтернативному маршруту через автомобильные дороги областного значения Тараз – Аса – Акколь – Саудакент и Аса – Карабастау.Пресс-служба АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Для большегрузного транспорта, следующего из Шымкента в направлении Тараза, проезд будет обеспечен через "Новый перевал Куюк".

"Просим водителей учитывать введенные ограничения, заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков и Правила дорожного движения (ПДД)".АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Также в дополнении сказано, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог и действующих ограничениях движения можно получить в круглосуточном контакт-центре по номеру 1403.

Ранее мы также анонсировали о том, что на трассе под Алматы закроют проезд грузовикам до конца 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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