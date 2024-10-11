Участок дороги Алматы – Капчагай будут перекрывать три ночи подряд
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В АО "НК "КазАвтоЖол" выступили с заявлением о временном ограничении движения на участке автодороги Алматы – Усть-Каменогорск. Для объезда основное движение будет организовано по параллельной дороге Алматы – Жетыген, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в нацкомпании, ограничение связано со строительством кольцевой железнодорожной сети в обход узла Алматинского вокзала.
"Движение на участке платной дороги Алматы – Усть-Каменогорск (Алматы – Капчагай) с 38+800 км по 46 км будет временно перекрыто. Ограничение действует 15, 16 и 17 октября с 00:00 до 06:00".АО "НК "КазАвтоЖол"
В продолжении отмечено, что для объезда движение будет организовано по параллельной дороге Алматы – Жетыген.
Водителям рекомендовали заранее планировать маршруты.
Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"
Ранее администрация АО "НК "КазАвтоЖол" выступила с другим предупреждением. Тогда попросили водителей в Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.
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