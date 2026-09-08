На трассе под Алматы закроют проезд грузовикам до конца 2026 года

С 11 сентября 2026 года на трассе Алматы – Бишкек в районе Каскелена временно ограничат движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "НК "ҚазАвтоЖол", ограничение вводится на 25-м километре дороги из-за монтажа монолитного пролетного строения транспортной развязки.

Оно будет действовать до конца 2026 года.

Известно, что запрет коснется грузового транспорта высотой более 4,5 метра и шириной более 8 метров. Легковые автомобили, пассажирский транспорт и грузовики, не превышающие установленные габариты, смогут двигаться без ограничений.

Водителям крупногабаритного транспорта следует заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные направления.

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