На трассе под Алматы закроют проезд грузовикам до конца 2026 года
По данным АО "НК "ҚазАвтоЖол", ограничение вводится на 25-м километре дороги из-за монтажа монолитного пролетного строения транспортной развязки.
Оно будет действовать до конца 2026 года.
Известно, что запрет коснется грузового транспорта высотой более 4,5 метра и шириной более 8 метров. Легковые автомобили, пассажирский транспорт и грузовики, не превышающие установленные габариты, смогут двигаться без ограничений.
Водителям крупногабаритного транспорта следует заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные направления.
6 сентября 2026 года перевозка крупногабаритной конструкции обернулась серьезными проблемами на одной из главных транспортных артерий Алматы. На проспекте Рыскулова груз упал на проезжую часть, а пешеходный мост получил повреждения.