Опасную съемку устроили блогеры на дороге в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске 22-летнего местного жителя привлекли к ответственности после опасной съемки ролика на проезжей части, сообщает Zakon.kz.

Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах блогеры установили стол и стул прямо на дороге и снимали контент во время движения автомобилей.

Сотрудники полиции установили одного из участников съемки. Им оказался 22-летний житель Усть-Каменогорска. Его привлекли к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В полиции напомнили, что установка посторонних предметов на проезжей части может препятствовать движению транспорта и создавать угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Ранее сразу шесть автомобилей столкнулись в Усть-Каменогорске.