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События

Опасную съемку устроили блогеры на дороге в Усть-Каменогорске

человек, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 13:02 Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске 22-летнего местного жителя привлекли к ответственности после опасной съемки ролика на проезжей части, сообщает Zakon.kz.

Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах блогеры установили стол и стул прямо на дороге и снимали контент во время движения автомобилей.

Сотрудники полиции установили одного из участников съемки. Им оказался 22-летний житель Усть-Каменогорска. Его привлекли к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В полиции напомнили, что установка посторонних предметов на проезжей части может препятствовать движению транспорта и создавать угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Ранее сразу шесть автомобилей столкнулись в Усть-Каменогорске.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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