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Общество

Скандал с залитыми бетоном деревьями в Алматы: ответ акимата

деревья залили бетоном в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 09:30 Фото: Threads/abv_novosti
В Алматы в рамках благоустройства территории на улице Курмангазы бетоном залили часть участка, прилегающего вплотную к деревьям. Это крайне возмутило горожан. В акимате отреагировали на ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях опубликовано видео, снятое на проспекте Абылай хана. Как говорит автор, между улицами Курмангазы и Панфилова бетоном залили деревья, обрубили корни, залили дубы. Потом частично очистили деревья от бетона, попортив их.

Горожан возмутило, что строители намеренно портят деревья. Некоторые указали, что забетонировали не только деревья, но и арык. Однако здесь следует прояснить, что арыка в том месте не было.

В акимате прокомментировали ситуацию.

"В ответ на публикации касательно строительных работ вблизи деревьев сообщаем следующее. В настоящее время по улице Курмангазы ведутся работы по благоустройству территории и организации гастроулицы. В связи с имеющимся на данном участке крутым уклоном выполняются работы по поднятию уровня зеленой зоны с устройством подпорной стенки. После завершения строительных процессов здесь предусмотрено полноценное благоустройство зеленой зоны с высадкой новых кустарников и восстановлением территории. Касательно распространяемых в Сети видеоматериалов поясняем: зафиксированный на кадрах объект является остатком (пнем) дерева, которое было вырублено около двух лет назад. В ходе текущих работ живые многолетние насаждения не повреждались", – пояснили в акимате.

Там добавили, что за нарушения правил проведения строительных работ и ненадлежащее отношение к прилегающей территории подрядная организация привлечена к административной ответственности. На сегодняшний день в отношении компании составлен административный протокол и наложен штраф.

"Процесс благоустройства, а также строгое соблюдение подрядчиками требований по содержанию и защите зеленых насаждений находятся на постоянном контроле", – заверили в акимате.

Общественный резонанс ранее вызвало ночное обрушение части здания Дворца студентов в Алматы. В КазНУ имени аль-Фараби заявили, что были проведены плановые работы по демонтажу кровли.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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