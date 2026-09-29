Рекордный урожай маслосемян прогнозирует Минсельхоз

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства анонсировал рекордный урожай маслосемян, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил вице-министр, на сегодняшний день убрано 13,5 млн га зерновых, или 83%, при средней урожайности 14,7 ц/га намолочено 19,9 млн тонн зерна.

"В целом валовой сбор зерновых прогнозируется выше среднемноголетних значений. Ожидаемый объем позволит в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка в продовольственном зерне, фураже и семенном материале, а также сохранить объемы экспорта", – сказал Султанов.

При этом, по его словам, набирает темпы уборка масличных культур. Убрано 2,4 млн га, намолочено 2,4 млн тонн маслосемян.

"По итогам уборки прогнозируется рекордный урожай маслосемян – свыше 5 млн тонн", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали о сокращении посевов зерновых на 6% в 2026 году.