Несмотря на засуху: какой урожай ожидают в Казахстане в 2026 году
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов 29 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал, какой урожай ожидают в Казахстане на фоне засухи в ряде регионов, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава кабмина отметил, что по поручению главы государства аграрная отрасль получает значительную государственную поддержку.
"Большое внимание уделяется субсидированию, направленному на обеспечение устойчивого развития растениеводства и повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Президент подчеркивает, что государственная поддержка сельского хозяйства должна быть ориентирована не просто на объем выделяемых средств, а прежде всего на достижение конкретных экономических результатов. В этой связи качественное и своевременное проведение уборочной кампании является одним из ключевых условий достижения поставленных целей", – подчеркнул Бектенов.
Он заявил: нужно признать, что текущий аграрный сезон складывается непросто.
"Как отмечалось, в период вегетации в ряде регионов наблюдалась засуха, что создало дополнительные риски для урожайности сельскохозяйственных культур. В то же время, благодаря принятым мерам, ожидается урожайность выше средних объемов. Также отмечается высокое качество зерна. Из общего объема зерна, поступившего на хранение, более 74% составляет зерно третьего и выше классов с высокими показателями содержания клейковины", – дополнил премьер-министр.
Бектенов также отметил, что применение современных агротехнологий и своевременное внесение удобрений дают конкретный результат.
Ранее стало известно, что уборка урожая зерновых завершается в Казахстане.
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