Несмотря на засуху: какой урожай ожидают в Казахстане в 2026 году

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Премьер-министр Олжас Бектенов 29 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал, какой урожай ожидают в Казахстане на фоне засухи в ряде регионов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина отметил, что по поручению главы государства аграрная отрасль получает значительную государственную поддержку. "Большое внимание уделяется субсидированию, направленному на обеспечение устойчивого развития растениеводства и повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Президент подчеркивает, что государственная поддержка сельского хозяйства должна быть ориентирована не просто на объем выделяемых средств, а прежде всего на достижение конкретных экономических результатов. В этой связи качественное и своевременное проведение уборочной кампании является одним из ключевых условий достижения поставленных целей", – подчеркнул Бектенов. Он заявил: нужно признать, что текущий аграрный сезон складывается непросто. "Как отмечалось, в период вегетации в ряде регионов наблюдалась засуха, что создало дополнительные риски для урожайности сельскохозяйственных культур. В то же время, благодаря принятым мерам, ожидается урожайность выше средних объемов. Также отмечается высокое качество зерна. Из общего объема зерна, поступившего на хранение, более 74% составляет зерно третьего и выше классов с высокими показателями содержания клейковины", – дополнил премьер-министр. Бектенов также отметил, что применение современных агротехнологий и своевременное внесение удобрений дают конкретный результат. Ранее стало известно, что уборка урожая зерновых завершается в Казахстане.

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