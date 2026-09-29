Дождевальные машины предложили выдавать аграриям на льготных условиях
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов 29 сентября 2026 года на заседании правительства поручил проработать возможность приобретения дождевальных машин на льготных условиях финансирования по аналогии с сельхозтехникой, передает корреспондент Zakon.kz.
Бектенов напомнил, что по поручению главы государства принимаются меры по увеличению площадей с использованием водосберегающих технологий.
"Данное направление приобретает особую актуальность в условиях засухи и роста дефицита водных ресурсов. Следует продолжить практику по стимулированию аграриев к переходу на современные водосберегающие технологии. Надо проработать вопрос возможности приобретения дождевальных машин на льготных условиях финансирования по аналогии с сельскохозяйственной техникой. Это позволит повысить доступность соответствующей техники", – озвучил он.
По его словам, регионам важно продолжить системную поддержку агропромышленного комплекса.
Ранее стало известно, что уборка урожая зерновых завершается в Казахстане.
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