Дождевальные машины предложили выдавать аграриям на льготных условиях

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Премьер-министр Олжас Бектенов 29 сентября 2026 года на заседании правительства поручил проработать возможность приобретения дождевальных машин на льготных условиях финансирования по аналогии с сельхозтехникой, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов напомнил, что по поручению главы государства принимаются меры по увеличению площадей с использованием водосберегающих технологий. "Данное направление приобретает особую актуальность в условиях засухи и роста дефицита водных ресурсов. Следует продолжить практику по стимулированию аграриев к переходу на современные водосберегающие технологии. Надо проработать вопрос возможности приобретения дождевальных машин на льготных условиях финансирования по аналогии с сельскохозяйственной техникой. Это позволит повысить доступность соответствующей техники", – озвучил он. По его словам, регионам важно продолжить системную поддержку агропромышленного комплекса. Ранее стало известно, что уборка урожая зерновых завершается в Казахстане.



Поделитесь новостью