Доводили до границы и везли в Алматы: силовики пресекли деятельность международной группы

Прокуратура Кордайского района Жамбылской области совместно с органами национальной безопасности и внутренних дел пресекла канал незаконной миграции, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в рамках следственно-оперативных мероприятий с мая по июль 2026 года на территории Алматы выявили 10 граждан Кыргызстана и Узбекистана, которые незаконно пересекли государственную границу Казахстана вне установленных пунктов пропуска.

По подозрению в организации незаконной миграции задержаны четыре человека — трое граждан Казахстана и один гражданин Кыргызстана.

По данным следствия, гражданин Кыргызстана сопровождал иностранцев до государственной границы. После ее незаконного пересечения на территории Казахстана их встречали соучастники и организовывали дальнейшую перевозку в Алматы.

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

"Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 394 Уголовного кодекса Казахстана. Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашается в интересах следствия". Прокуратура Жамбылской области

18 сентября 2026 года мы рассказывали, что иностранец решил сбежать в Казахстан в обход пограничников, но у него не получилось.