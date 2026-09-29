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Общество

Доводили до границы и везли в Алматы: силовики пресекли деятельность международной группы

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:44 Фото: unsplash
Прокуратура Кордайского района Жамбылской области совместно с органами национальной безопасности и внутренних дел пресекла канал незаконной миграции, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в рамках следственно-оперативных мероприятий с мая по июль 2026 года на территории Алматы выявили 10 граждан Кыргызстана и Узбекистана, которые незаконно пересекли государственную границу Казахстана вне установленных пунктов пропуска.

По подозрению в организации незаконной миграции задержаны четыре человека — трое граждан Казахстана и один гражданин Кыргызстана.

По данным следствия, гражданин Кыргызстана сопровождал иностранцев до государственной границы. После ее незаконного пересечения на территории Казахстана их встречали соучастники и организовывали дальнейшую перевозку в Алматы.

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

"Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 394 Уголовного кодекса Казахстана. Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашается в интересах следствия".Прокуратура Жамбылской области

18 сентября 2026 года мы рассказывали, что иностранец решил сбежать в Казахстан в обход пограничников, но у него не получилось.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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